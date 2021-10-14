صفاقس: صفر حالة وفاة مقابل رصد 21 اصابة بفيروس “كورونا” و26 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الاخيرة

لم تسجل ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الاخيرة، اية حالة وفاة بسبب الاصابة بفيروس “كورونا”، مقابل رصد 21 اصابة جديدة بالفيروس، و26 حالة شفاء، وذلك من ضمن 515 تحليلا مخبريا، انجزت امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، مسجلة نسبة ايجابية قدرت ب4 فاصل 07 بالمائة.

وبحسب هذه المؤشرات المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ ، الصادر اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع اجمالي الوفيات منذ ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى1754 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 56 ألفا و963 اصابة، من بينها 55 ألفا و543 حالة تماثل اصحابها للشفاء.

وحول طاقة الايواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19 “، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ ، الى ان 13 مصابا يقيمون باقسام العناية المركزة، و 30 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بينما يقيم 7 مصابين بالمصحات الخاصة في الجهة .