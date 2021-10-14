انعقاد مجلس وزاري غدا الخميس .. وهذا فحوى لقاء قيس سعيّد بنجلاء بودن

haykel mekki

هيكل المكّي يطالب بمحاكمة منصف المرزوقي

هام: خدمة جديدة تسمح بتأجيل أو تقريب مواعيد الفحص الفني للعربات على الخط…وهذه التفاصيل..

فريانة: القبض على شخصين بحوزتهما 30 صفيحة من مخدر القنب الهندي..

صفاقس: صفر حالة وفاة مقابل رصد 21 اصابة بفيروس “كورونا” و26 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الاخيرة

2021/10/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

لم تسجل ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الاخيرة، اية حالة وفاة بسبب الاصابة بفيروس “كورونا”، مقابل رصد 21 اصابة جديدة بالفيروس، و26 حالة شفاء، وذلك من ضمن 515 تحليلا مخبريا، انجزت امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، مسجلة نسبة ايجابية قدرت ب4 فاصل 07 بالمائة.

وبحسب هذه المؤشرات المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ ، الصادر اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع اجمالي الوفيات منذ ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى1754 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 56 ألفا و963 اصابة، من بينها 55 ألفا و543 حالة تماثل اصحابها للشفاء.

وحول طاقة الايواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19 “، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ ، الى ان 13 مصابا يقيمون باقسام العناية المركزة، و 30 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بينما يقيم 7 مصابين بالمصحات الخاصة في الجهة .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn