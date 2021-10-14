عاجل: العثور على طفلة الثلاث سنوات بعد ضياعها..والاشتباه في اغتصابها من طرف خالها..

على إثر ورود معطيات بتارخ 13 أكتوبر 2021 (حوالي الساعة 19.00) على وحدات الحرس الوطني بمرجع نظر معتمديّة الفحص بولاية زغوان مفادها إختفاء فتاة صغيرة (03 سنوات) إثر خروجها رفقة خالها وجدّتها لمنطقة جبليّة بالجهة لجمع الحطب ورعي الأغنام، تحوّلت دوريّات تابعة للحرس الوطني معززة بوحدات الحماية المدنيّة بما في ذلك فرقة الأنياب التابعة لها للقيام بعمليّات التمشيط والبحث طيلة اللّيل وذلك بمتابعة شخصيّة وبتعليمات مباشرة من السيّد وزير الدّاخليّة.

وبمباشرة التحرّيات بصفة موازية من قبل فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالفحص مع خالها المذكور (يعاني من اضطرابات نفسية)، صرّح أنّه تركها بوادي محاذٍ للمنطقة الجبليّة المُشار إليها.

هذا وقد تمّ العثور صبيحة اليوم 14 أكتوبر 2021 (حوالي الساعة 07.30) على الفتاة بالمكان المعروف بوادي الشرشارة شيرش الفحص.

باستشارة النيابة العموميّة بزغوان، أذنت بمباشرة البحث في قضية عدليّة موضوعها “الإعتداء على قاصر” والإحتفاظ بذي الشبهة (خالها) وعرض الفتاة على الطب الشرعي.