التخفيض في مدة الحجر الصحي الاجباري الى 7 ايام عوض 10 

قال عضو اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان وزارة الصحة قد قررت التخفيض في مدة الحجر الصحي الاجباري بالنسبة للوافدين على تونس عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، من 10 ايام الى 7 ايام.

وأضاف العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الوزارة قررت كذلك اعفاء، الوافدين، الذي استملو تلقيحهم، من الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي.

وبين ان هذه القرارات تأتي في اطار مراجعة شروط دخول المسافرين الوافدين الى تونس، مشيرا، الى أن التخفيف من مدة الحجر الاجباري للأشخاص الذين لم يتموا تلقي التطعيم يأتي بعد تحسن مؤشرات الوضع الوبائي.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت امس عن اسثناء السياح الوافدين على تونس في رحلات غير منتظمة (charter) وفي اطار مجموعات واقامة مؤطرة في النزل، من القيام بالحجر الصحي الاجباري، على ان يطبق عليهم البروتكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة، الاستثناء يشمل كذلك القصر (اقل من 18سنة) وكذلك الوافدين على البلاد بغرض التدواي.

ويتواصل تطبيق بقية الاجراءات المعمول بها على باقي المسافرين الوافدين الى تونس والتي تشمل الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري RT-PCR تكون نتيجتها سلبية مرفوقة برمز الاستجابة QR-CODE لم يمض على مدة اجراء اختبارها 72ساعة عند التسجيل للسفر.

وذكرت الوزارة، بأن الأشخاص الوافدين الذين لم يتموا عملية التلقيح ملزمون بتطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام باحد مراكز الحجر الصحي الإجباري مع وجوب الاستظهار بما يفيد وثيقة خلاص معاليم النقل والاقامة.