البورصة في أسبوع: تراجع “توننداكس” بنسبة 6ر0 بالمائة



أقفلت بورصة تونس معاملات هذا الأسبوع، الذّي اقتصر على 4 ايّام باعتبار ان الجمعة هو عيد الجلاء -من 11 إلى 14 أكتوبر 2021-، على انخفاض بنسبة 6ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي “توننداكس” الى مستوى 34ر7221 نقطة ليقلص بذلك من آدائه السنوي بنسبة 9ر4 بالمائة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”

وشهدت السوق استقرارا على مستوى التبادلات مع غياب عمليّات لتبادل كتل من الاسهم. وبلغ الحجم الجملي للمبادلات 3ر14 مليون دينار، أي بمعدل 6ر3 مليون دينار للحصّة الواحدة.

واعتلى سهم الشركة التونسية لتوزيع السيارات القابضة قائمة الارتفاعات بنسبة 8ر11 بالمائة (380ر0 د) وسط حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 30 ألف دينار

وتحسن سعر سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 6ر10 بالمائة (940ر0 د) وسط حجم تبادل بقيمة 304 ألف دينار

في المقابل، تراجع سعر سهم شركة “أدوية” بنسبة 8ر6 بالمائة (360ر4 د) مع حجم تبادل بقيمة 253 ألف دينار

وتقلصت قيمة سهم “بطاريات اسد” بنسبة 8ر5 بالمائة (100ر2 د) وسط حجم تبادل ضعيف ناهز 76 ألف دينار تبعه سهم “أوروسيكل” الذي تراجع بنحو 2ر0 بالمائة (800ر34 د) مع حجم تبادل بقيمة 3ر1 م د