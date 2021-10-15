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وزارة الصحة: إحصاء خمس وفيات و226 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم واحد

2021/10/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

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أنه تم التصريح بشكل أولي بخمس (5) حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الخميس، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 131 تحليلا إيجابيا من مجموع 4980 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 63 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الجمعة، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و82 وفاة.

وسجل مؤخرا تراجع في عدد الوفيات المصرح بها جراء كورونا، وكذلك في عدد التحاليل الإيجابية والمرضى المقيمين في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 191 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 683 ألفا و918 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 523 مصابا، من بينهم 10 حالات جديدة، و127 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 51 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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