بتهم فساد مالي واداري: إيقاف 5 مسؤولين بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد واستنطاق آخرين بينهم وزيرة سابقة للرياضة

أفاد مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح ل”وات”، بأن النيابة العمومية أذنت، اليوم الجمعة، بإيقاف 5 رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وإدارج 3 آخرين في التفتيش، وإحالة 4 آخرين في حالة تقديم، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وأوضح أن عملية الإيقاف هذه جاءت بعد تلقي النيابة العمومية بلاغا عن شبهة فساد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، حيث أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الملف لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، التي باشرت اليوم الجمعة البحث، وقامت باستنطاق المتهمين، ومن ضمنهم وزيرة سابقة للشباب والرياضة ومدير ديوان بالوزارة ومتفقدون بالوزارة.

ومن المنتظر أن يتم النظر لاحقا في الإجراءات القانونية ضد المحالين في حالة تقديم.