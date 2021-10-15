هام: ألمانيا تحذف تونس من قائمة الدول ذات الخطورة العالية انطلاقا من منتصف ليلة الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت الوزارة الفدرالية الألمانية للشؤون الخارجية عن حذف تصنيف تونس قائمة الدول ذات الخطورة العالية، وذالك انطلاقا من يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على الساعة منتصف الليل، وفق ما اكدته وزارة السياحة

وأوضحت وزارة السياحة، في بلاغ أصدرته ، الجمعة، أن هذا القرار سيسمح لمتعهدي الرحلات والسياحة بألمانيا بإعادة برمجة الرحلات نحو الوجهة التونسية إنطلاقا من التاريخ المذكور بعد غياب دام أكثر من سنة ونصف جرّاء تفشي وباء كورونا في العالم

وبمقتضى هذا القرار، سيتم التخفيف من اجراءات السفر بالنسبة للألمان وسيتم الاقتصار في اطار، الاجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحّي، الاستظهار، عند السفر، بما يفيد استكمالهم للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19

وبالنسبة للذين لم يستكملوا التلقيح، يجب عليهم الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري “بي سي آر” سلبي على أن لا تتجاوز مدة القيام بالتلقيح 72 ساعة.