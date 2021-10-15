بعد تقديم أكثر من 650 الف جرعة تلقيح ولاية بن عروس تتصدر أعلى نسبة في التطعيم ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني

قال المدير الجهوي للصحة في ولاية بن عروس الذكتور المنصف الهواني في تصريح لـ(وات) اليوم الجمعة ان عدد الجرعات التي تم تقديمها على مستوى الجهة ضد فيروس كورونا تجاوز 650 ألف جرعة ، وهو ما جعل ولاية بن عروس الاولى على المستوى الوطني من حيث عدد الجرعات المقدمة كما تجاوزت المعدلات الوطنية المحقّقة في التطعيم سواء بالنسبة للذين أتموا تلقيحهم أو بالنسبة للذين تلقّوا الجرعة الأولى.

وبلغ عدد الذين أتموا تطعيمهم ضد الفيروس من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق 328385 شخصا وهو ما يعني بلوغ نسبة 60 بالمائة من إجمالي عدد السكان على المستوى الجهوي في الوقت الذي أحصت فيه وزارة الصحة نسبة الملقّحين من هذه الفئة على المستوى الوطني في حدود 37 بالمائة .

وفاقت أيضا نسبة تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة الـ 87 بالمائة ، من اجمالي عدد المدعوين و72 بالمائة من مجموع السكان حيث تلقى 395389 شخصا التطعيم بالجرعة الاولى في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المعدل الوطني نسبة الـ 57 بالمائة .

وفي علاقة بالوضع الوبائي في الجهة ، ووفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة فقد بلغ عدد الحالات الايجابية من 30 سبتمبر المنقضي والى حدود أول أمس الأربعاء 79 حالة ايجابية بنسبة 11 فاصل 15 بالمائة ألف ساكن.

ولم تسجّل الجهة طيلة نفس الفترة اية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ، وتقلص عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات الى 9 مقيمين 7 بقسم الإنعاش و2 بمسلك كوفيد.