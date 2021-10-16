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الطقس اليوم: استقرار تدريجي لجل العناصر الجوية..

2021/10/16 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتسم حالة الطقس، السبت، بعودة تدريجية للاستقرار في جلّ العناصر الجوية
ويكون الطقس عامة قليل السحب فمغيّما جزئيا بأغلب المناطق ثم تتكاثف تدريجيا بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية أثناء الليل.
وتسجل سرعة الرياح التي تهب غربية تراجعا إلى ما دون ال 30 كلم/س بأغلب المناطق فيما تعرف درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوىي بين 21 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 23 و 27 درجة ببقية الجهات.
ويكون البحر مضطربا فمتموجا بالشمال ومتموجا فقليل الاضطراب ببقية السواحل.

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