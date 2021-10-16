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القصرين: حجز حوالي 5 أطنان من البطاطا والطماطم

2021/10/16 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكن، مساء أمس الجمعة، أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، بالتعاون مع أعوان حرس المرور بسبيطلة، من حجز كمية 2 فاصل 916 طنا من البطاطا، و2 فاصل 19 طنا من الطماطم، من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون أن تتوفر فيهل شروط ممارسة التجارة.
و قد تم ضخها بالمسالك القانونية، على أن يتم متابعة إعادة بيها بالأسعار القانونية و إيداع ثمنها بالخزينة العامة للدولة، وفق المديرة الجهوية للتجارة، سامية البريكي .
وأوضحت البريكي، في تصريح ل(وات)، أن هذه العملية تمت في إطار تطبيق مقتضيات المنشور المرجعي الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2021 والقاضي بتركيز فريق قار على الطرقات للتصدي لترويج المنتوجات الفلاحية خارج المسالك القانونية.

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