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عاجل: قوات الأمن تطوق منزل النائب السابق مهدي بن غربية..

2021/10/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد النائب السابق مهدي بن غربية ، في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك ، أن قوات أمنية قامت صباح اليوم بتطويق منزله، محمّلا السلطة مسؤولية كل إعتداء يتم على حقوقه.

وفي ما يلي نص التدوينة :

“صباح الخير للجميع ، أستيقظ اليوم لأجد ثلاث سيارات شرطة تطوق منزلي ، و أعوان في الحديقة المقابلة للعمارة ، و أمام بابها ، لا أدري لماذا كل هذا الترهيب البوليسي لي و لعائلتي و لجيراني و بأي حق ؟و هل هناك أمر قضائي بذلك ؟ لم أرفض يوما الحضور لأي استدعاء لي ، أحمل السلطة مسؤولية كل إعتداء يتم على حقوقي و سأتتبع قضائيا و أمام الهيئات الدولية كل هذا الترهيب و تبعاته علي و على عائلتي و حسبي الله و نعم الوكيل” .

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