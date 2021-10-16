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من بينها التلقيح ضدّ كورونا.. قطار يقدّم خدمات صحية يجوب 3 ولايات..وهذه التفاصيل..

2021/10/16 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

انطلــقت صباح اليوم القافلة الصحية تحت شعار ” صحتكم تهمنا” وهي حملة مزدوجة للتلقيح ضد فيروس كورونا ولتقصي سرطان الثدي بعدد من الجهات الداخلية بشمال البلاد، بمناسبة الاحتفال بالشهر الوردي.

ويشارك في هذه القافلة التي انطلقت من محطة القطار من تونس العاصمة إطارات طبية وشبه طبية من القطاعين العام والخاص ومن المنظمات.
و ستستقبل القافلة المواطنين في أولى المحطات على مستوى الفحص من ولاية زغوان بداية من الساعة السابعة والنصف صباحا.
يذكر ان هذه القافلة ستشمل ثلاثة ولايات وهي زغوان والكاف وسليانة عبر القطار الذي يمر من هذه الولايات يومي 16 و17 أكتوبر الجاري.

وقد تم تجهيز أحد قطارات السكك الحديدية بجميع التجهيزات الطبية لتأمين الخدمات الصحية المسداة ضمن هذه الحملة المزدوجة، التي سيؤمنها بصفة تطوعية فريق من الإطارات الطبية وشبه الطبية.

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