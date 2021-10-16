المهدية : الفرق الطبية ترصد حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 13 مصابا

رصدت الفرق الطبية المكلّفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا في المهدية، السبت، حالة وفاة واحدة و12 إصابة جديدة مقابل تعافي 13 مصابا.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ108 عينة، إلى 5 بالسواسي و3 بالمهدية وإصابة واحدة بأولاد الشامخ وسيدي علوان وقصور الساف والشابة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25579 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24674 حالة شفاء و766 حالة وفاة و139 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 790 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 474 انتفعوا بالجرعة الأولى و316 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.