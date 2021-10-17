المنستير-كوفيد19: عدم التصريح بوفيات جديدة لليوم الرابع على التوالي

سجلت الدائرة الصحية بالمنستير لليوم الرابع على التوالي عدم التصريح بوفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليستقر مجموع الوفيات منذ مارس 2020 وإلى غاية 15 أكتوبر الجاري في حدود 1006 وفيات، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الاحد الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطور في المقابل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة مارس 2020-15 أكتوبر 2021 إلى 39 ألفا و999 إصابة منها إصابتان مسجلتان بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، وارتفع كذلك مجموع حالات التعافي من هذا الفيروس إلى 38 ألفا و853 حالة شفاء من بينها 16 حالة تعاف إضافية.

وسجلت الجهة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري 13 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد مقيمة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بولاية المنستير، و140 حالة نشطة.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير خلال الفترة 13 مارس 2021-16 أكتوبر 2021 تلقيح مجموع 288 ألفا و650 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد أي 48 في المائة من سكان ولاية المنستير، و178 ألفا و813 ألفا و813 شخصا بالجرعة الثانية من التلقيح أي 29 فاصل 73 في المائة من مجموع سكان الجهة، حسب الإدارة لجهوية للصحة بالمنستير.

وتلقى التطعيم أمس في اطار الايام المفتوحة للتلقيح المكثف، 1480 شخصا ممن أعمارهم 40 سنة فما فوق من بينهم 632 شخصا اختاروا تلقي جرعة تلقيح من نوع “فايزر”، و388 شخصا آخر فضلوا جرعة من “استرازينكا”، حسب المدير الجهوي للصحة بالمنستير.