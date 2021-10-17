أسعار دجاج اللحم عند الانتاج ارتفعت خلال سبتمبر2021 لتقارب 115ر5 دنانير للكيلوغرام

شهدت أسعار الدجاج اللحم عند الانتاج ، خلال سبتمبر 2021 ، ارتفاعا لتتراوح اسعار الكيلوغرام بين 068ر4 دينار و 115ر5 دينار في وقت استقرت فيه اسعار بيض الإستهلاك وفق معطيات للمرصد الوطني للفلاحة.

وكشف المرصد في نشريته ” اليقظة ” الصادرة يوم 14 اكتوبر 2021 ، ان سعر الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم ارتفع من 072ر4 دينار خلال سبتمبر 2020 ، الى 633ر4 دينار ، خلال سبتمبر 2021، مما شكل زيادة بنسبة 8ر13 بالمائة.

وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم ، خلال شهر سبتمبر 2021 ، بنسبة 1ر24 بالمائة بالمقارنة مع شهر اوت 2021، ليمر من 734ر3 دينار الى 633ر4 دينار.

ويفوق معدل كلفة انتاج دجاج اللحم المسجل بالجنوب بنسبة 9ر3 بالمائة، السعر المسجل بالشمال و 4ر1 بالمائة المعدل المسجل بجهة الوسط .

وأشار المرصد الى ان سعر كليوغرام الدجاج المعد للاستهلاك تجاوز، خلال شهر سبتمبر 2021، عتبة 6 دنانير على مستوى المذابح و بلغ مستوى 900ر6 دينار بالنسبة للمستهلكين علما وان السعر حددته وزارة التجارة.

وحافظت أسعار البيض ، خلال شهر سبتمبر 2021 ، على نفس الوتيرة تقريبا لتتراوح بين 208ر0 دينار و 211ر0 دينار للوحدة “البيضة” يوم 21 سبتمبر2021.

وارتفعت اسعار البيض المعد للاستهلاك ،على أساس سنوي، ليرتفع سعر الوحدة من 187ر0 دينار ، خلال سبتمبر 2020 الى 210ر0 دينار خلال سبتمبر 2021 مما أفضى الى زيادة قاربت 9ر15 بالمائة .

وسجل سعر بيض الإستهلاك ارتفاعا ، خلال شهر سبتمبر 2021، بالمقارنة مع شهر اوت 2021 ، لترتفع الاسعار من188ر0 دينار الى 210ر0 دينار للوحدة مما شكل ارتفاعا بنسبة 7ر11 بالمائة.

ويعد معدل كلفة انتاج بيض الإستهلاك بالشمال ، أعلى بنسبة 3ر1 بالمائة مع المعدل المسجل جنوب البلاد وبنسبة 1ر1 بالمائة عن الارقام المسجلة بالوسط.