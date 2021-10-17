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المهدية: انقاذ 7 اشخاص وانتشال جثتين بعد غرق مركب صيد بحري يقل 30 مهاجرا غير نظامي

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المنستير: النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بخمسة أشخاص من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من طبلبة

انتشال جثتين إضافيتين لمهاجرين غير نظاميين فقدوا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل المهدية

2021/10/17 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تم انتشال جثتين إضافيتين لمهاجرين غير نظاميين من بين 21 شخصا ظلوا مفقودين حتى عشية اليوم، بعد غرق مركبهم قبالة سواحل المهدية مساء السبت إلى الأحد، وفق ما أكّده فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، الأحد في تصريح لـ”وات”.
وارتفع بذلك عدد جثث الضحايا الذين فقدوا خلال غرق المركب، الذي كان يقل 30 مهاجر غيرنظامي انطلقوا من شاطىء البغدادي التابع لولاية المنستير، إلى أربعة جثث فيما تم إنقاذ 7 أفراد من قبل وحدات خفر السواحل التابعة لكل من الحرس البحري بالمهدية والمنستير والجيش والديوانة.
وأوضح بن جحا، في ذات السياق، أن النيابة العمومية بالمهدية فتحت بحثا تحقيقيا في الغرض وأمرت بالاحتفاظ بأربعة أشخاص بتهمة تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه الموت.
وأكد مصدر من الحرس البحري بالمهدية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم التعرف على جثث المهاجرين الأربعة من ولايات قفصة (01) والمسنيتر (02) والمهدية (01).

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