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توفيق شرف الدين يطّلع بالقيروان على مدى جاهزية الوحدات الأمنية والحماية المدنية لتأمين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

2021/10/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أدّى وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدّين، اليوم الأحد، زيارة متابعة وتفقّد إلى مدينة القيروان حيث تفقّد وحدات الإدارة العامّة للأمن الوطني والحماية المدنيّة المتمركزة بمدينة القيروان، مُطلعا على مدى جاهزيّتها لتأمين الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الداخلية.

كما زار شرف الدين، بالمناسبة، الفضاءات والمساحات والأماكن المخصّصة للغرض ليختتم زيارته بعقد جلسة عمل بمقرّ ولاية القيروان بحضور والي الجهة والإطارات الأمنية العاملة بها.

وقد تفقد في مستهل هذه الزيارة، وحدات الحرس الوطني المتمركزة بالطريق السيّارة أ1 وتحديدا بمحطة الاستخلاص بمرناق وبمقرّ الإدارة الفرعيّة للطرقات السيّارة بالشمال بتركي ومحطة الاستخلاص بالنفيضة، كما تفقّد وحدات الحرس الوطني العاملة بمركز الأمن العمومي بكندار.

وكانت هذه الزيارة فرصة تحادث خلالها وزير الداخلية مع كلّ الأعوان والإطارات، إذ استمع إلى مشاغلهم وأسدى إليهم تعليماته بالبقاء في حالة جاهزيّة عالية والعمل على تقديم الخدمات الأمنيّة للمواطنين في أحسن الظروف.

وكان الوزير مرفوقا خلال زيارته هذه إلى جهة القيروان، بالمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني والمدير العام للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة.

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