الرابطة المحترفة 1 – المجموعة 2 – فوز الاتحاد المنستيري على هلال الشابة 2-0

فاز الاتحاد المنستيري على هلال الشابة 2-0 اليوم الاحد بالمنستير في الجولة الاولى للمجموعة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل زياد العلوي (37) ومحمد امين النفزي (68 ضد مرماه) هدفي ابناء المدرب فوزي البنزرتي.

وكان النادي الافريقي تعادل مع مستقبل الرجيش 1-1 فيما تفوق الاولمبي الباجي على مضيفه ترجي جرجيس 2-0 امس السبت في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

وتاجلت مباراة مستقبل سليمان والنجم الساحلي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق جوهرة الساحل.

النتائج:

الاحد 17 اكتوبر

في مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 2 زياد العلوي (37) ومحمد امين النفزي (68 ضد مرماه).

هلال الشابة 0

السبت 16 اكتوبر:

في جرجيس

الترجي الجرجيسي صفر

الاولمبي الباجي 2 جاك بيسان (41) وشهاب الجبالي (62).

في رادس

النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (26)

مستقبل الرجيش 1 احمد الحاذري (33)

الترتيب

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 3 1 1 0 0 2 0

– الاولمبي الباجي 3 1 1 0 0 2 0

3-النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1

-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 1 1

5-مستقبل سليمان 0 0 0 0 0 0 0

-النجم الساحلي 0 0 0 0 0 0 0

– الترجي الجرجيسي 0 1 0 0 1 0 2

-هلال الشابة 0 1 0 0 1 0 2