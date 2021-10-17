وحدات إقليم الحرس الوطني بالمهدية تحبط أربع عمليات هجرة غير نظامية وتقوم بايقاف 16 مجتازا

تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بالمهدية، ليلة السبت إلى الأحد، من إحباط أربع عمليات هجرة غير نظامية عبر البحر، وفق ما أكده محمد الغراد الناطق الرسمي باسم الإقليم، الأحد في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”.

وبين الغراد أن العمليات المذكورة أفضت إلى ايقاف 16 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 18 بين و40 سنة أصيلي مناطق المتلوي (ولاية قفصة) وزرمدين وسيدي بنور (المنستير) والمحرص (صفاقس).

وأوضح المتحدث أن وحدات الحرس الوطني حجزت، أيضا، مبلغا ماليا قدره نحو 20 ألف دينار كان بحوزة المجتازين، الذين أمرت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.

وتواصل فرق الحرس البحري بكل من المهدية والمسنتير والوحدات العائمة للجيش الوطني والديوانة التمشيط بحثا عن مفقودين وعددهم 21 فردا كان قاربهم قد غرق صباح اليوم الأحد قبالة سواحل مدينة الشابة.

ويشار إلى أن مجموعة تتكون من 30 فردا انطلقوا في رحلة هجرة سرية من شاطىء البغدادي بولاية المنستير، والمتاخم لولاية المهدية، ليغرق القارب الذي كان يقلهم.

وأفاد مصدر من الحرس البحري بالمهدية، في تصريح لـ”وات”، أن قد تم إنقاذ 7 اشخاص وانتشال جثتين فيما تتواصل جهود البحث للعثور على البقية.