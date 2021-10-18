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سيدي بوزيد: 153 ألفا و613 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/10/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد إلى غاية يوم الخميس الفارط، 153 ألفا و613 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19″، رفيق نصيبي.
وأشار نصيبي، في تصريح ل(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 91 ألفا 277 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية الحملة 202 حالات، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.
وذكر ، أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 204 آلاف و657 شخصا، حسب آخر تحيين.

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