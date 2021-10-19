صفاقس: رصد حالتي وفاة وإصابة واحدة بفيروس “كورونا” مقابل 39 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الاخيرة

رصدت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا”، وإصابة واحدة جديدة، مقابل تماثل 39 شخصا للشفاء، وذلك من أصل 49 تحليلا مخبريا، انجزت امس الاثنين، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، والتي قدرت نسبة ايجابيتها بـ2 فاصل 04 بالمائة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر اليوم الثلاثاء، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى 1758 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 57 ألفا و6 اصابات، من ضمنها 55 ألفا و634 حالة تماثل أصحابها للشفاء.

وحول طاقة الايواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19 “، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى ان 14مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة، و27 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بينما يقيم 7 مصابين في عدد من المصحات الخاصة في الجهة.

وبخصوص نسق تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” بجهة صفاقس، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ 18 اكتوبر الجاري، أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز في الجهة، بلغ 899 ألفا و512 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021 .