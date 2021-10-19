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سمير الشفّي: “لم يتم استشارتنا في اختيار أعضاء الحكومة”

2021/10/19 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 أنه لم يتم الاتفاق على لقاء بين الاتحاد ورئيس الجمهورية إلا أن ذلك لا يعني وجود قطيعة بين الطرفين.
وكشف الشفي في حوار له على إذاعة موزاييك أف أم أن الاتحاد جزء من الاستحقاقات الوطنية وسيظل قائما بدوره من خلال مواقفه التي لها تأثير على مجريات الأمور على مستوى الساحة الوطنية وحتى الدولية ولقائاته مع القوات الوطنية والمنظمات المجتمعية.

كما أكد الشفي أنه لم تتم استشارتهم في اختيار أعضاء الحكومة ولكنه يعتبر أن هذه الفترة استثنائية وسيتحمل فيها الرئيس مدى توفق هذه الحكومة .

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