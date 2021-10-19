قفصة : تسجيل 41 مخالفة صحية خلال النصف الاول من شهر أكتوبر الجاري

سجّلت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الفرعية للصحة البيئية في قفصة في النصف الاول من شهر أكتوبر الجاري 41 مخالفة صحية من خلال 440 زيارة تفقّد شملت المحلات المفتوحة للعموم وفق ما ذكره اليوم كاهية مدير الصحة البيئية في الجهة عمر عبدلي.

واضاف عمر عبدلي في تصريح لـ(وات) ، ان المخالفات توزعت إلى توجيه 38 إنذارا كتابيا لأصحاب المحلات المخلّة بشروط حفظ الصحة وتحرير 3 محاضر واحالتها على أنظار القضاء للبتّ فيها على اثر حجز مواد غذائية فاسدة غير قابلة للاستهلاك وتمثل خطرا على صحة المستهلك مشيرا إلى ان المحجوزات تمثّلت في مرطّبات.

وذكر عمر عبدلي أن فرق الصحة البيئية تولّت القيام ب312 عملية تعقيم للاقسام الاستشفائية وسيارات الاسعاف إضافة إلى رفع 130 عينة من المساحات للتثبت من مدى نجاعة عمليات التعقيم المنجزة، لافتا إلى أنّه في اطار مراقبة ومكافحة تكاثر الحشرات قامت الادارة الفرعية للصحة البيئية بقفصة بالتدخل في 67 مخفر لتكاثر الحشرات ومدواتها للحد من انتشارها.

وقال بدلي ان تم خلال النصف الاول من شهر أكتوبر تنفيذ 314 عملية قيس نسبة الكلور للتثبت في مدى تطهير مياه الصالحة للشرب من قبل المصالح المشرفة على المنظّمات المائية إضافة إلى رفع 102 عينة من المياه واخضاعها للتحاليل للتثبّت في صلوحيتها للاستهلاك.