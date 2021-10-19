تطاوين : حملة اقليمية في تطاوين للمراقبة الاقتصادية وتسجيل 60 مخالفة خلال ثلاثمائة زيارة تفقّد

نفّذت الادارة الجهوية للتجارة في ولاية تطاوين اليوم الثلاثاء حملة اقليمية للمراقبة الاقتصادية بمشاركة فرق من ولايات مدنين وقابس أسفرت عن تحرير 43 مخالفة اقتصادية بسبب الترفيع وعدم اشهار الاسعار والفوترة حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة صالح عزوز مراسل (وات) في الجهة.

وقال عزوز ان فرق المراقبة تنقّلت إلى كافّة معتمديات الولاية وقامت معزّزة برجال الامن والحرس الوطنيين بمائتي زيارة تفقّد لمختلف المحلات التجارية.

وكانت فرق المراقبة الاقتصادية في الجهة عملت طيلة ايام العطلة الاخيرة ( 18/15 اكتوبر الجاري) وحجزت خمسة أطنان من الخضر والغلال مجهولة المصدر وإحالتها على سوق الجملة ليتم توزيعها عبر المسالك القانونية، وقامت خلال ذات الفترة بمائة زيارة ميدانية للمحلات التجارية اسفرت عن تحرير 17 مخالفة اقتصادية لعدم الاستظهار بالفاتورات واشهار الاسعار والزيادة فيها، وفق نفس المصدر.

يذكر ان مسالك التجارة في مدينة تطاوين ونسبيا في بقية المعتمديات مازالت فوضوية ما دام الانتصاب يكتسح الشوارع والساحات فيما ظلت السوق المركزية في مدينة تطاوين خالية من اي حركة تجارية لعجز مختلف الاطراف المعنية إقناع التجار بالعودة الى هذه السوق التي تطلّبت أشغال إعادة تهيئتها اكثر من 300 الف دينار.