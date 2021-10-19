المهدية : عدد الحاملين لفيروس كورونا يتراجع إلى 123 مصابا والنسبة اليومية للعيّنات الإيجابية تنزل إلى ما دون 1 بالمائة

تراجع عدد الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بولاية المهدية، الثلاثاء، إلى 123 حالة نزامنا مع تراجع مؤشر النسبة اليومية للعيّنات الإيجابية التي نزلت دون 1 بالمائة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ88 عيّنة، صدرت اليوم، تسجيل إصابة واحدة بالدائرة الصحية بالمهدية مقابل تعافي 4 مصابين.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25581 إصابة من بينها 24692 حالة شفاء و766 حالة وفاة و123 حالة نشطة.

وتلقّى 656 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 364 انتفعوا بالجرعة الأولى و292 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

جمر