توننداكس ينهي حصّة الثلاثاء على منحى سلبي

أنهى توننداكس اليوم الأول من الاسبوع بشكل سلبي اذ تراجع بنسبة 0،65 بالمائة ليصال إلى النقطة 7174،57 وسط معاملات تعد “هامّة” اذ قدّرت قيمتها ب16،3 مليون دينار. وتم خلال الحصّة تبادل كتلة أسهم بقيمة 14 مليون دينار شملت 8 ملايين سهم لبيت الايجار المالي التونسي السعودي، بحسب “تونس فالور”.

وسجل سهم أدوية أفضل آداء خلال الحصّة ليزيد سعره بنسبة 4،4 بالمائة -4،550 دينار-. وقدرت المعاملات على السهم ذاته ب19 ألف دينار. كما تطوّر سعر سهم النقل بنسبة 3،9 بالمائة -12،100د- وعمل على جذب معاملات بحجم 6 آلاف دينار.

وتكبد سهم تونس لمجنبات الالمنيوم أعلى الخسائر، للحصّة، إذ تراجعت قيمته بنسبة 5،9 بالمائة -4،300 د- في ما قدّرت المبادلات على السهم ذاته ب45 ألف دينار. وقد عرف اداء السهم تحسّنا بنسبة 10،8 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وتقهقر سعر سهم البنك الدولي العربي لتونس بقيمة 2،7 بالمائة -59،510 د-. وعمل على تحفيز معاملات بقيمة 125 ألف دينار خلال الحصّة.

وبفضل تبادل كتلة من الأسهم كان سهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي الأكثر تبادلا خلال الحصّة بعد تحقيق مبادلات بقيمة 14 مليون دينار اي ما يعادل 86 بالمائة من القيمة الجملية للمعاملات. وحافظ السهم على مستوى سعر في حدود 1،910 د.