سوسة : 25 اصابة بكورونا دون تسجيل وفيات في الأيام الأربعة الأخيرة في الجهة

لم تسجّل ولاية سوسة في الأيام الاربعة الأخيرة ( 15، 16، 17 ، 18 أكتوبر الجاري ) حالات وفاة مصابين بفيروس كورونا بينما تم تسجيل 25 إصابة جديدة فقط وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها الأخيرة المحينة عن تطوّر الوضع الوبائي.

واستقرّ بذلك عدد المصابين الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة عند 1317 وفاة وذلك من مجموع 47505 إصابة تم تسجيلها الى غاية يوم امس الاثنين.

ولم تسجّل الإدارة الجهوية للصحة بسوسة امس الاثنين ولأول مرة منذ عودة ظهور الإصابات بكورونا في صيف 2020 أيّة إصابة جديدة أوحالة وفاة وذلك بعد معالجة 25 عيّنة خضعت للتحليل.

واستقر عدد حالات التعافي من الفيروس عند 45844 حالة فيما لا يزال 344 تحت المراقبة الطبية منهم 17 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.