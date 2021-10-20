باجة: تسجيل 5 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا خلال فترة أسبوع

سجلت خلال الفترة الفاصلة بين يومي 12 و19 أكتوبر الجاري، بالدائرة الصحية بباجة، 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالمستشفي الجهوي بباجة، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة منذ بدائية جائحة كورونا، إلى 665 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، تم تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ انطلاق عمليات التقصي، إلى 19398 حالة، من جملة 45693 تحليلا تم اجراؤها.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة التعافي من الفيروس، حسب تقرير تحصلت عليه “وات” من الإدارة الجهوية للصحة بباجة، الى 99,64 بالمائة، بتسجيل تعافي 19329 شخصا.

كما تقلصت نسبة إشغال الأسرة الاستشفائية بمرضي كوفيد ـ19 بالجهة، إلى 19 بالمائة، مع تواصل إقامة 15 شخصا بمختلف المستشفيات الجهوية والمحلية.