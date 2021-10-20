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المهدية: الفرق الطبية تحصي 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 9 مصابين

2021/10/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أحصت الفرق الطبية المكلّفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا بالمهدية، الأربعاء، 13 إصابة جديدة وتعافي 9 مصابين وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ114 عيّنة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 7 بالسواسي و3 بالشابة وإصابتين في المهدية وإصابة واحدة بملولش.
وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25594 إصابة من بينها 24701 حالة شفاء و766 حالة وفاة و127 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وتلقّى 509 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 248 انتفعوا بالجرعة الأولى و261 تلقّوا الجرعة الثانية من اللقاح.

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