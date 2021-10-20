كورونا: 4 وفيات و157 اصابة جديدة بالفيروس بتاريخ 19 أكتوبر الجاري

بلغ عدد الوفيات جراء فيروس “كورونا” المصرح بها أوليا ليوم 19 أكتوبر الجاري، 4 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في تونس إلى 25 ألفا و121 وفاة، حسب بلاغ صادر مساء اليوم الإربعاء عن وزارة الصحة.

وأفادت الوزارة، أن عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ يوم 19 أكتوبر الجاري، 157 شخصا، إثر القيام ب 3907 تحليلا مخبريا، اي بنسبة تحاليل إيجابية في حدود 4,2 بالمائة.

ولفتت وزارة الصحة إلى ان 513 مريضا يقيمون بالمستشفيات والمصحات الخاصة من بينهم 18 حالة جديدة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، فيما بلغت عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص بذات التاريخ 121 حالة و39 حالة تحت التنفس الاصطناعي.