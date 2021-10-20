بطولة أستراليا للتنس : قرار الزامية تلقي جرعتين من لقاح كورونا يعقد موقف ديوكوفيتش من المشاركة

– اسفر قرار الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، بوجوب تلقي جرعتين من التطعيم ضد وباء كوفيد-19، على أي لاعب يرغب في الحصول على تأشيرة للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عن المزيد من الشكوك حول دفاع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا عن لقبه.

ورفض ديوكوفيتش، الذي يتطلع للانفراد بالرقم القياسي وحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى، الكشف عن موقفه من التطعيم، وقال إنه غير متأكد من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال أليكس هوك وزير الهجرة بالحكومة الاسترالية، في توضيح لمتطلبات اللاعبين الراغبين في الحصول على التأشيرة، إنه ينبغي على اللاعبين الأجانب الحصول على التطعيم.

وأضاف في تصريحات اعلامية :”ستكون في حاجة إلى نيل الجرعتين من التطعيم لزيارة أستراليا وهذا ينطبق على الجميع وليس لاعبي التنس فقط وأعني أن اي زائر يريد زيارة أستراليا سيحتاج إلى جرعتي لقاح”.

وتابع : “ليس لدي رسالة إلى نوفاك ولدي رسالة إلى كل شخص يرغب في زيارة أستراليا أنه سيحتاج إلى الحصول على جرعتين من اللقاح”.