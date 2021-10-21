الكشف عن نفايات خطرة معدّة للتصدير الى تونس في ميناء نابولي

أكد النائب المجمد عن حزب التيار الديمقراطي مجدي كرباعي (دائرة ايطاليا)، أن فرقا أمنية ايطالية في منطقة “كالابريا ” كشفت بتاريخ 19 أكتوبر 2021، تورط منظمة اجرامية ايطالية في تصدير نفايات ممنوعة إلى تونس من نوع “Car Fluff ” (خردة)، وجاء في التقرير الأمني أن هذه النفايات دخلت من ميناء يبعد على العاصمة التونسية 50 كيلومترا، مرجحا أن يكون ميناء بنزرت.

كما أكد كرباعي أن تقريرا لمنطقة ”كامبانيا” صدر في مارس 2021، أوضح وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ”لها فروع في الإدارات العامة التونسية”.

وأضاف ”في المدة الاخيرة تم التفطن لنفايات خطرة معدّة للتصدير لتونس في ميناء نابولي.. عملية التصدير كانت بمصادقة وكالة حماية المحيط و وزارة البيئة التونسية”.

وشدد الكرباعي في تصريح اذاعي على أنه وبمتابعته لهذا الملف مع السلطات القضائية الايطالية، ”فإن القضاء الإيطالي طلب من القضاء التونسي التعاون في الملف عبر إنابة دولية و لكن القضاء التونسي لم يجب إلى اليوم”.