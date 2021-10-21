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سليانة: القبض على 10 مفتش عنهم وحجز 9 دراجات نارية خلال حملة أمنية واسعة ببوعرادة وقعفور

2021/10/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفرت حملة أمنية واسعة بمعتمديتي بوعرادة وقعفور من ولاية سليانة، انطلقت منذ ظهر اليوم الخميس، عن القبض على 10 مفتش عنهم في قضايا مختلفة، بما في ذلك ترويج وإستهلاك المخدرات، وذلك في إطار التصدي للجريمة المنظمة وفرض الأمن العام، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول.

وأضاف في تصريح ل”وات” أن المظنون فيهم، ومن بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة.

وأوضح المصدر نفسه أن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بسليانة حرروا أيضا في إطار ذات الحملة، 15 مخالفة مرورية تعلق أغلبها بعدم إجراء الفحص الفني والسياقة برخص معلقة، مشيرا إلى أنه تم حجز 9 دراجات نارية.

وشملت الحملة القطار القادم من تونس العاصمة في اتجاه الدهماني من ولاية الكاف، وعددا هاما من وسائل النقل الأخرى والسيارات والدراجات النارية، وفق ما عاينته صحفية “وات” بالجهة.

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