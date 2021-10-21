تطاوين : تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بعد 10 أيّام ولا اصابات جديدة خلال الساعات 24 الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة اليوم بعد اكثر من عشرة ايام حالة وفاة في معتمدية ذهيبة جراء فيروس كورونا وفق ما نشرته اليوم الاربعاء على صفحتها الرسمية على شبكة الفايسبوك وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشّيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي إلى 499 حالة تتوزع الى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و123 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و 83 في غمراسن و29 في رمادة و15 في بني مهيرة و17 في البئر الاحمر و13 في الصمار و10 في ذهيبة.

أمّا بخصوص الاصابات الجديدة فقد سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الأيّام الخمسة الماضية إصابتين جديدتين بكوفيد-19 واحدة في معتمدية تطاوين الشمالية والاصابة الثانية في معتمدية الصمار وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12553 اصابة مؤكّدة منها ما تخصّ مصابين اثنين يخضعان الآن للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.