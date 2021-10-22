سليانة: 95 ألفا و209 اشخاص تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” بولاية سليانة 95 ألفا و209 اشخاص منذ إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى غاية أمس الخميس، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة عادل الحدادي ل(وات)

وأضاف الحدادي أن عدد الأشخاص المطعمين بالجرعة الثانية بلغ 62 ألفا و391 شخصا أي بنسبة 36 بالمائة معتبرا هذه نسبة “ضعيفة”، واشار الى وجود تفاوت في نسب التلقيح بين المعتمديات حيث تجاوزت ال50 بالمائة بمعتمديات الكريب وقعفور وسليانة الشمالية والجنوبية ومكثر وبلغت أقل من 50 بالمائة ببوعرادة والعروسة وسيدي بورويس والروحية

وأفاد بأن عدد المقيمين بالمستشفيات بلغ شخصين ولم يتم أمس تسجيل أية إصابة بالفيروس، داعيا كافة متساكني ولاية سليانة إلى الإقبال على التلقيح خاصة مع إمكانية إختيار اللقاح وتقريب الخدمات بجل مراكز الصحة الأساسية