الشرطة البلدية : 188 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية وحجز أطنان من اللحوم والخضر والغلال

أسفرت حملات قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، أمس الخميس في مختلف مناطق البلاد، عن 188 عمليّة إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها وتحرير 45 محضرا عدليا و294 محضرا اقتصاديّا و247 مخالفة صحية، وفق معطيات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الجمعة.

كما قامت وحدات الشرطة البلدية بـ 148 عملية حجز، من أبرزها حجز 700 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بتونس العاصمة و16 طنا من الخضر والغلال بقابس وبن عروس وصفاقس و750 كلغ من مادة السداري بولاية الكاف و3 آلاف علبة سجائر بباجة.

وحجز أيضا 1805 لترات من مواد التنظيف و200 لتر من الزيت النباتي و7 أطنان من العلف بولاية جندوبة.