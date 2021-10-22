عاجل: قيس سعيّد يكشف تورّط أحد النوّاب في جريمة أخلاقيّة

هشام العجبوني:” سياسة التقشّف ستنعكس سلبا على جودة الخدمات العموميّة”

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

سعيّد لدى إشرافه على مجلس الوزراء: “الحوار الوطني لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو باع ذمّته إلى الخارج”

الشرطة البلدية : 188 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية وحجز أطنان من اللحوم والخضر والغلال

2021/10/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أسفرت حملات قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، أمس الخميس في مختلف مناطق البلاد، عن 188 عمليّة إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها وتحرير 45 محضرا عدليا و294 محضرا اقتصاديّا و247 مخالفة صحية، وفق معطيات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الجمعة.

كما قامت وحدات الشرطة البلدية بـ 148 عملية حجز، من أبرزها حجز 700 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بتونس العاصمة و16 طنا من الخضر والغلال بقابس وبن عروس وصفاقس و750 كلغ من مادة السداري بولاية الكاف و3 آلاف علبة سجائر بباجة.

وحجز أيضا 1805 لترات من مواد التنظيف و200 لتر من الزيت النباتي و7 أطنان من العلف بولاية جندوبة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn