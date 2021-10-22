سيدي بوزيد: 155 ألفا و250 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لفيروس “كورونا”



بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد-19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى غاية يوم أمس الخميس، حوالي 155 ألفا و250 منتفعا، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19″، رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 92 ألفا و371 شخصا، وعدد الحالات التي سجلت أعراضا جانبية منذ بداية حملة التلقيح 203 حالات، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر، أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 208 آلاف و600 شخصا، حسب آخر تحيين.