البورصة في أسبوع: توننداكس يتراجع بنسبة 3 بالمائة خلال الاسبوع الممتد من 18 إلى 22 أكتوبر 2021

شهدت بورصة تونس منحا تنازليا، خلال معاملات هذا الأسبوع، الممتد من 18 الى 22 أكتوبر 2021، وانخفض مؤشر “توننداكس” بنسبة 3 بالمائة ليصل الى مستوى 72ر7001 نقطة، وفق معطيات الوسيط بالبورصة ” التونسيّة للإيجار المالي”

وبلغ حجم المبادلات الجملي 3ر28 مليون دينار (م د) بمعدل يومي ناهز 7 ملايين دينار. وسجلت بيت الايجار التونسي السعودي عمليّة تبادل في شكل كتل بقيمة 14 م د خلال حصّة، الثلاثاء، أوّل حصّة من الأسبوع اعتبارا الى ان يوم الإثنين، كان يوم ذكرى يوم المولد النبوي ويوم عطلة

وحقّق سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة أفضل آداء للأسبوع ليتطور بنسبة 5ر10 بالمائة (420ر0 د) وسط حجم تبادل بقيمة 37 ألف دينار

واعتلى سهم الشركة الصناعيّة العامّة للمصافي قائمة الارتفاعات بنسبة 5ر5 بالمائة (580ر0 د) وسط معاملات قدّرت قيمتها ب13 ألف دينار

وتكبد، في المقابل، سهم بنك تونس العربي الدولي أعلى الخسائر بنحو 10 بالمائة (55 د) وسط مبادلات ناهزت 953 ألف دينار

وتراجع سهم بطاريات أسد بنسبة 5ر9 بالمائة (900ر1 د) وسط تبادلات بقيمة 223 ألف دينار. وتراجع آداء الشركة في البورصة بنسبة 4ر1 بالمائة منذ بداية سنة 2021

وحقق سهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي أفضل آداء للأسبوع ليحشد مبادلات بقيمة 14 م د نتيجة عملية تبادل كتلة من الاسهم. وارتفع سعر السهم بنسبة 5ر0 بالمائة (920ر1 د)