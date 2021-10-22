منوبة : افتتاح مركز بريد الدندان بعد تهيئته بكلفة جملية بلغت 2ر1 مليون دينار

افتتح اليوم في ولاية منوبة مقرّ مركز البريد بالدندان بعد تهيئته منذ 2020، بكلفة جملية 2ر1 مليون دينار ،باشراف والي منوبة محمد شيخ روحه، والرئيس المدير العام للبريد سامي المكي ورئيسة بلدية الدندان.

وقد جرى خلال الافتتتاح ،استعراض مراحل انجاز المشروع ومكوّناته من قبل المديرة الجهوية للبريد نجلاء الزيغني ، بعد انطلاق الاشغال به منذ ديسمبر الماضي ، والقيام بتوسعته وتهيئته بصفة شاملة ، ووفق بنية عصرية تتضمن جميع الفضاءات اللازمة، والمرافق الضرورية لتحسين خدمات البريد التي تغطّي حوالي 29 الف ساكن بالمنطقة ، وتقريب الخدمات من المواطنين.

واوضحت الزيغني في تصريح لــ(وات)، أنه منذ اواخر السنة المنقضية تمت برمجة اعادة بناء مركز البريد 20 مارس المرناقية بكلفة 1,140 مليون دينار وتهيئة مركز البريد النجاة بالجديدة ، بكلفة 166 الف دينار ومركز بريد البساتين بالمرناقية بكلفة 79 الف دينار .

واضافت ان الجهة تشهد حاليا اعادة تهيئة مكتب بريد الجديدة المدينة بكلفة 27 الف دينار، ليتواصل برنامج التهيئة خلال السنة القادمة بثلاث مراكز بريد وهي، وادي الليل والفجة بالمرناقية والبطان بقيمة جملية تبلغ 295 الف دينار .

كما سيقع تركيز سبعة موزّعات آلية جديدة للأوراق المالية تضاف الى 13 موزّعا مركّزة بمراكز البريد بالجهة والبالغ عددها الجملي 24 مركزا منها أربعة مراكز ريفية .

واضافت ان الحرص على برمجة مشاريع تهيئة وتحسين مراكز البريد ياتي بهدف تطوير الخدمات البريدية الموجهة لحرفاء البريد .