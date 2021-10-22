المهدية لم تسجل أيّة حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي

لم تسجّل الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الجمعة ولليوم السادس على التوالي، أي حالة وفاة بالفيروس وفق ما كشفته نتائج التحاليل المخبرية لـ68 عيّنة.

وأظهرت نفس النتائج رصد إصابة واحدة جديدة بالدائرة الصحية بالجم إلى جانب تعافي 7 مصابين وتراجع نسبة إشغال أسرة الانعاش إلى حدود 29 بالمائة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25603 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24723 حالة شفاء و766 حالة وفاة و114 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 750 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 276 انتفعوا بالجرعة الأولى و474 تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم.