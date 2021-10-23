بالأسماء: تعيينات جديدة بوزارة الدّاخلية #خبر_عاجل

صدر في العديد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 22 أكتوبر ، أوامر رئاسية تتعلق بتسمية مديري الحماية المدنية والأمن الوطني والحرس الوطني.

وتم بمقتضى الأوامر الرئاسية تسمية العميد عبد الصمد بن جدو مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية ابتداء من 12 جوان 2021، تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي أحمد الهيشري بمهام مدير عام للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 18 أوت 2021 وتكليف العميد بالحرس الوطني شكري الرياحي بمهام مدير عام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 18 أوت 2021.