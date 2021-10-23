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عاجل: القاء القبض على المرأة المتسبّبة في حادثة مطار قرطاج

2021/10/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد موقع آخر خبر أونلاين أن وحدات الأمن داهمت مساء الجمعة 22 أكتوبر منزل المرأة التي تسببت في حادثة مطار تونس قرطاج ، وألقت القبض عليها وذلك إثر صدور بطاقة جلب لفائدة قاضي التحقيق العسكري في شأنها.
يشار إلى أن حادثة مطار تونس قرطاج تعود إلى مارس 2021 حث قامت وحدات الأمن بمنع مسافرة من المغادرة في اتجاه تركيا لأنها مشمولة بالإجراء الحدودي S17.

وبسبب تنفيذ قرار المنع من المغادرة في حقها عاش بهو مطار قرطاج حالة من الفوضي.

وكان قاضي التحقيق العسكري قد أصدر في شأن سيف الدين مخلوف و نضال سعودي بطاقتا إيداع بالسجن على خلفية الواقعة .

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