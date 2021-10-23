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الاطاحة بثلاثة أشقّاء بصدد سلب المارّة بواسطة أسلحة بيضاء

2021/10/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني أمس، من القاء القبض على ثلاثة أشقاء كونوا عصابة روعت السكان والمارة بالبراكاجات العنيفة.

وجاء في محاضر باحث البداية أن المظون فيهم وهم ثلاثة أشقاء يقطنون بحي حواص بالزهروني، يتسلحون مساء كل يوم بأسلحة بيضاء ويتوجهون الى الأماكن المنزوية والقليلة الحركة ويعترضون المارة ويسلبونهم أموالهم وهواتفهم بعد تعنيفهم وتهديدهم بواسطة الأسلحة البيضاء.

وأفادت الأبحاث المجراة أن الاشقاء الثلاثة تورطوا في ارتكاب أكثر من 20 براكاج تسبب أحدها في تهشيم طاقم أسنان أحد ضحاياهم، وتمكن أعوان الأمن اثر مداهمة منزلهم من حجز عدة هواتف مسروقة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم الثلاثة على ذمة الأبحاث الى حين احالتهم على أنظار القضاء .

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