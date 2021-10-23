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هكذا سيكون الطقس اليوم

عاجل: أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق بداية من ظهر غد السبت

امطار ورياح مؤقتا قوية هذه الليلة وصباح غد الاحد

2021/10/23 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الوضع الجوي ملائما لتواصل نزول الأمطار هذه الليلة وصباح غد، الأحد، مع هبوب رياح مؤقتا قوية، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة
ويتواصل نشاط السحب الرعدية في الساعات القادمة بأغلب المناطق وعلى توزّع جغرافي واسع النطاق يضمّ الشمال و الوسط ومحليا الجنوب، مع تفاوت في كميات الأمطار المنتظرة والتي تكون أحيانا غزيرة ومحليا هامة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة
وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة عامّة بين 18 و23 درجة، وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية

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