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المهدية : تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و تعافي 9 مصابين

2021/10/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ59 عينة، صدرت السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 9 مصابين.
وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 4 بالمهدية وإصابة واحدة بكل من الجم وملولش وقصور الساف.
وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25610 إصابة من بينها 24732 حالة شفاء و766 حالة وفاة و112 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وتلقى 808 مواطنا ، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي ،من بينهم 267 انتفعوا بالجرعة الأولى و541 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

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