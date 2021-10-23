تقلّص عجز ميزانية الدولة بنسبة 38 بالمائة مع موفى أوت 2021

تقلّص عجز ميزانية الدولة بنسبة 38 بالمائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، ليبلغ 3 مليار دينار مقابل 9ر4 مليار دينار، موفى أوت 2020، وفق النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة المالية

ويفسر تراجع عجز الميزانية بتطور موارد الميزانية بنسبة 4ر10 بالمائة لتبلغ 5ر20 مليار دينار نتيجة تحسن الموارد الجبائية بنحو 16 بالمائة لتبلغ 3ر19 مليار دينار

في المقابل، سجلت نفقات الميزانية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة لتناهز 5ر23 مليار دينار جراء تطور نفقات التأجير بنسبة 7ر5 بالمائة، التي مرت من 6ر12 مليار دينار، مع موفى أوت 2020، الى 3ر13 مليار دينار، سنة 2021. وتمثل كتلة الأجور نسبة 6ر56 بالمائة من اجمالي نفقات الدولة

وتحسنت موارد الخزينة بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 7ر11 مليار دينار، مع موفى أوت 2021. وتمثل موارد الاقتراض نسبة 82 بالمائة من موارد الخزينة لتبلغ 6ر9 مليار دينار.

وتشمل موارد الاقتراض الداخلي بقيمة 4ر5 مليار دينار وموارد الاقتراض الخارجي بقيمة 2ر4 مليار دينار إضافة إلى موارد أخرى تناهز 1ر2 مليار دينار

وخصص ثلثي موارد خزينة الدولة، أي ما يعادل 6ر7 مليار دينار، لتسديد أصل الدين، في حين وجهت 3 مليار دينار لتمويل العجز ونحو 2ر1 مليار دينار لفائدة قروض وتسبقات ميزانية الدولة