بطولة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة 2): اتحاد تطاوين يحقق فوزه الثاني على التوالي

اكد اتحاد تطاوين حسن استعداداته للموسم الجديد بعد نجاحه في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) والذي جاء اليوم السبت خارج القواعد وتحديدا بملعب سليمان على نادي حمام الانف بنتيجة 2-1 في حين انتهت مباراة تشابه الالوان بين النادي البنزرتي وامل حمام سوسة على التعادل السلبي.

كما انتهت مباراة هلال الشابة والترجي الجرجيسي لحساب المجموعة الثانية بالتعادل 0-0.

وتابع اتحاد تطاوين بقيادة المدرب محمد علي معالج بدايته الموفقة فبعد الانتصار الذي حققه خلال الجولة الافتتاحية على النادي الرياضي البنزرتي (2-1) تحول الفريق الى الملعب البلدي بسليمان بمعنويات جد مرتفعة وعرف كيف يتعامل مع مباراة صعبة ومنافس عنيد اذ رغم التخلف في النتيجة والاسبقية التي نجح في كسبها نادي حمام الانف عن طريق اللاعب الجزائري طارق عقون في دق (58) تمكن ابناء تطاوين من اعادة التوازن لخطوطهم الثلاثة ونزلوا للهجوم بكل ثقلهم وهو ما اتاح لهم تعديل الكفة في مرحلة اولى عن طريق اللاعب الموريتاني ياسين شيخ والي بعد 10 دقائق فقط. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو النهاية نجح حسام اللواتي في اضافة الهدف الثاني في دق (84) ليعود اتحاد تطاوين بانتصار ثمين من سليمان محققا العلامة الكاملة

ورافعا رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة الاولى.

وعجز النادي البنزرتي بمناسبة استضافته لامل حمام سوسة على رد الفعل بعد هزيمة الجولة الافتتاحية في تطاوين بعد ان ذهبت كل الفرص التي اتيحت لهذا الفر يق وذاك ادراج الرياح لينتهي اللقاء على نتيجة بيضاء ارضت الضيوف ولكنها لم ترتق الى مستوى تطلعات احباء فريق عاصمة الجلاء.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الاولى يوم الاربعاء القادم بملعب حمادي العقربي برادس والتي ستكون مسرحا للقاء الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 16 و30 ولقاء نجم المتلوي واتحاد بن قردان يوم الخميس 28 اكتوبر الجاري بالملعب البلدي بالمتلوي انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا.

ولحساب المجموعة الثانية لم يتمكن هلال الشابة من تجاوز هزيمة الجولة الاولى واكتفتى بالتعادل السلبي امام ضيفه الترجي الجرجيسي في مباراة كانت متكافئة الى ابعد الحدود بين الفريقين وقد ضمن الفريقان بالمناسبة اول نقطة لهما في عداد جدول الترتيب العام.

وتجرى غدا الاحد الدفعة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بلقاء ملعب خواجة بالمهدية بين مستقبل الرجيش والاتحاد المنستيري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا ومباراة الاولمبي الباجي ومستقبل سليمان في نفس التوقيت.

وتختتم فعاليات الجولة الثانية يوم الخميس باجراء لقاء الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة بداية من الساعة الثانية و النصف ظهرا.