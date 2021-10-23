كورونا: تلقيح اكثر من 30 الف شخص في يوم واحد وارتفاع عدد الذين استكملوا لقاحاتهم الى اكثر من 4.3 مليون فرد



ذكرت وزارة الصحة، أنه تم اليوم السبت، تطعيم 30 ألفا و 678 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، من اجمالي 100 الف و553 شخصا تمت دعوتهم في الغرض.

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي، أن 4 ملايين و 342 ألفا و 563 شخصا استكملوا تلاقيحهم بتاريخ اليوم السبت.

وبلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي الى حدود اليوم، 8 ملايين 885 ألفا و559 لقاحا.

وجاء في البلاغ أن عدد المسجلين على منظومة “ايفاكس” لتلقي التطعيم ضد كورونا، بلغ مع نهاية اليوم الخميس، 6 ملايين 608 ألفا و799 شخصا، ودعت الوزارة في هذا الصدد، كل الراغبين في تلقي التطعيم، إلى المبادرة بالتسجيل في منظومة “إيفاكس” للتسجيل عن بعد.

يذكر أنه صدر مساء امس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم المتعلق ب”جواز التلقيح” الخاص بفيروس “سارس كوف -2″، والمعروف أيضا باسم كوفيد ـ19، وهو أول مرسوم يصدره رئيس الدولة منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 22 سبتمبر الماضي.