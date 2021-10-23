البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة الخامسة



في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:

قاعة اريانة

شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري 70-79

قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية – النجم الرادسي 89-63

قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار – الملعب الصفاقسي 103-78

قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي – الدالية الرياضية بقرمبالية 80-60

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان – النادي الافريقي 57-49

الترتيب ن ل

1- النجم الرادسي 9 5

– الزهراء الرياضية 9 5

– الاتحاد المنستيري 9 5

4- النادي الافريقي 8 5

– اتحاد الانصار 8 5

– الملعب النابلي 8 5

7- شبيبة القيروان 7 5

8-الدالية الرياضية بقرمبالية 6 5

– شبيبة المنازه 6 5

10- الملعب الصفاقسي 5 5