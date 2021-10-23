البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
قاعة اريانة
شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري 70-79
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية – النجم الرادسي 89-63
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار – الملعب الصفاقسي 103-78
قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي – الدالية الرياضية بقرمبالية 80-60
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الافريقي 57-49
الترتيب ن ل
1- النجم الرادسي 9 5
– الزهراء الرياضية 9 5
– الاتحاد المنستيري 9 5
4- النادي الافريقي 8 5
– اتحاد الانصار 8 5
– الملعب النابلي 8 5
7- شبيبة القيروان 7 5
8-الدالية الرياضية بقرمبالية 6 5
– شبيبة المنازه 6 5
10- الملعب الصفاقسي 5 5