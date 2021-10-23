عاجل: أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق بداية من ظهر غد السبت

سمير الوافي:” هل اطّلع قيس سعيّد على ملف السيّارات الفاخرة قبل التصريح بذلك”

هام: مهام رقابية في مندوبيات التربية للتدقيق في حسن توظيف الإطار البشري..

رئيسة الحكومة نجلاء بودن تزور المملكة العربيّة السعوديّة

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

2021/10/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة نيوز


في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
قاعة اريانة
شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري 70-79

قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية – النجم الرادسي 89-63

قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار – الملعب الصفاقسي 103-78

قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي – الدالية الرياضية بقرمبالية 80-60

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الافريقي 57-49

الترتيب ن ل
1- النجم الرادسي 9 5
– الزهراء الرياضية 9 5
– الاتحاد المنستيري 9 5
4- النادي الافريقي 8 5
– اتحاد الانصار 8 5
– الملعب النابلي 8 5
7- شبيبة القيروان 7 5
8-الدالية الرياضية بقرمبالية 6 5
– شبيبة المنازه 6 5
10- الملعب الصفاقسي 5 5

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn