عاجل: العثور على جثتي شابين جرفتهما مياه سيلان وادي العيون الحمر بتالة

تمكنت فرق الحماية المدنية بالقصرين ، ظهر اليوم الأحد ، من العثور على جثة الهالك الثاني الذي جرفته مياه سيلان واد العيون الحمر الكائن في منطقة بولحناش من معتمدية تالة على بعد حوالي ثلاثين كلمترا بوادي السراد التابع لمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف، و ذلك إثر التنسيق مع فرق الحماية المدنية بتاجروين، وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين ، يوسف العافي .

و كانت فرق الحماية المدنية بالقصرين قد تمكنت هذا الصباح من العثور على أحد الهالكين بعمق واد العيون الحمر، فيما توزع الاعوان بالمناطق المجاورة للوادي المذكور للبحث عن الهالك الثاني.

و كان الشابان اللذان لم يتجاوزا عقدهما الثالث على متن سيارة بصدد عبور الجسر الذي يتوسط الوادي بمنطقة بولحناش ليتفاجئا بفيضان الوادي الذي أنهى حياتهما بعد أن جرفتهما سيوله وفق ما أفاد به (وات) عدد من شهود العيان .